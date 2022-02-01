Список домов, где отключили воду 1 февраля во Владивостоке, пополнился на сотни адресов

Воду отключили в 314 домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке КГУП "Приморский водоканал" отключил холодную воду в 314 домах города. Ранее "Комсомолка" публиковала адреса отключений на 1 февраля, однако из-за аварий список расширился, сообщили в пресс-службе.

Отключения до 20 часов продлятся на 3-й Шоссейной, Вишневской, Сиреневой, Старцева, на Гризодубовой 61, 63, 35, 67, 69, 71; Нарвская 6; Никифорова 37, 53а; Смоленская; Сафонова 30, 32, 34, 36, 24, 26, 37, 39, 33; Тихвинская ч/с; Часовитина 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 10, 12. Почти полностью ограничили подачу воды на улице Руднева (дома 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Части домов водоснабжение вернут к 17:00. Это Каширская, 10, 27-61, Днепростроевская, 1-22.

Три остановки воды фиксируют в разных районах города. В Первомайском районе течь устраняют, на Днепровской ищут поврежденный участок. Полный список адресов, где отключили ХВС, размещен на сайте Примводоканала.

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