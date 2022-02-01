Мунпредприятие Приморья задолжало Ботаническому саду ДВО РАН 1,5 миллиона рублей

У ответчика не оказалось денег выплатить долг. Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Краевое казенное предприятие "Приморкрайстрой" задолжал Ботаническому саду ДВО РАН во Владивостоке 1,5 миллиона рублей. У предприятия нет денег, чтобы погасить долг.

Об этом сообщило издание "Золотой Мост". В жилом районе "Снеговой Пади" сад высадил деревья и обустроил оптимальные условия. Заказчик в лице КППК работы принял, но не оплатил: между тем высадка выращенных в питомнике деревьев "калопанакса семилопастного" вышла в 1,4 миллиона рублей. Арбитражным судом установлено, что общая сумма долга составила полтора миллиона рублей.

Ответчик признал сумму задолженности и пообещал оплатить долг, несмотря на финансовые трудности.

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