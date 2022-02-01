Уссурийск занял второе место в Приморье

Что уссурийцам нравится в их городе? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Уссурийска оценили уровень комфорта и жизни в своем городе. Также социологи опросили людей в Находке и Арсеньеве.

Уссурийцы дали высокие баллы коммунальным службам. 85,7% жителей довольны качеством тепла в домах, работа водных коммуникаций устраивает 86,9%, а 94,1% опрошенных признали электроснабжение достойным.

Только 37% опрошенных удовлетворены качеством дорог в крае, в то же время транспортное обслуживание одобрили 68,3%.

По итогам социологического анализа, работой местных властей в Уссурийске довольны 74,4% опрошенных, благодаря чему город занимает второе место. Следом разместился Арсеньев (71%). А больше всего счастливы жители Находки (78,7%).

В то же время Институт территориально планирования «Урбаника» проводил исследования, в которых Уссурийск был объявлен аутсайдером по доступности и комфортности жизни. Целых два года к ряду он занимал сотое место из ста возможных.

По словам специалистов института, жители недовольны ценами и доходами. Например, на покупку квартиры уссурийцу понадобится 5,3 года, если он не будет ни пить, ни есть, а только откладывать всю зарплату. Южносахалинцу же понадобится пять лет при таких же условиях.

Отметим, эти исследования были опубликованы в 2021 году. С того времени инфляция стала выше, а цены на квадратные метры растут день ото дня.

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