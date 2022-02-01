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Владивосток1 февраля 2022 12:07

Ученики первых классов во Владивостоке пойдут на каникулы на неделю раньше из-за коронавируса

Отдыхать ребята, согласно учебному плану, будут до 13 февраля
София МИХАЙЛОВА
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Фото: УКЛАДОВ Олег.

Фото: УКЛАДОВ Олег.

Владивостокские первоклассники уйдут на каникулы незапланированно раньше на одну неделю. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Каникулы для учеников первых классов должны были начаться 14 февраля. Однако, в связи с распространение коронавирусной инфекции, было принято решение изменить сроки проведения каникул. По мнению специалистов, такая мера, возможно, снизит распространение болезни среди детей, которые в этом году только проходят адаптацию к школьному режиму. Таким образом, отдыхать первоклассники будут с 7 по 13 февраля включительно.

Для остальных классов согласно учебному плану третья четверть продлится до 20 марта.

- Хотим обратиться к родителям с просьбой быть внимательными к своим детям, и если они заметили признаки простуды, то просим обратиться к врачу и не приводить ребенка в школу или сад. Напоминаем, что пять дней отсутствия в школе без справки не считается прогулом, - уточнил и. о. начальника управления образования Максим Кильчевский.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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