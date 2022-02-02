На зеркальную дату 22.02.2022 в Приморье брак зарегистрируют 76 пар

ЗАГСы пошли навстречу желающим расписаться в этот день Фото: Иван МАКЕЕВ

Уникальная зеркальная дата, 22 февраля 2022 года, стала интересна многим россиянам, желающим зарегистрировать брак. В Приморье на это число запланировано 76 свадеб, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

Примечательно, что 22 февраля - это вторник, день приема граждан по вопросам госрегистрации актов гражданского состояния, а не для регистрации брака. Однако специалисты пошли навстречу парам в этом году, как пояснили в пресс-службе:

- Больше всего семей в этот день будет создано в Находке, там подано 12 заявлений на регистрацию брака, в Уссурийске – 10 заявлений, во Владивостоке — девять. В Черниговском районе образуют пять семей, а в Надеждинском и Ханкайском районах – по четыре семьи», – отметили специалисты.

Предусмотрительные россияне, как уже писала "Комсомолка", даже начали продавать свои места в ЗАГСах на зеркальную дату. В Хабаровске, например, февральское число для узаконивания отношений предлагали за сумму от 200 до 500 тысяч. В культурной столице России, Петербурге, возможность пожениться в мистический день продавали за миллион рублей.

Напомним, День святого Валентина, 14 февраля, приходится на выходной день (понедельник) в ЗАГСах. Заключить брак в зеркальную дату тоже уже нельзя - заявку нужно подать как минимум за месяц до дня регистрации.

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