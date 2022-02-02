Во Владивостоке аферистка заставила китайца-семьянина оформить на нее квартиру за 19 миллионов рублей

Фигурантка предложила оформить жилье на нее, чтобы гражданин КНР мог сэкономить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи во Владивостоке завершили расследование необычного дела. Женщина обвиняется в афере на 19 миллионов рублей - ей удалось обогатиться за счет гражданина Китая. Об этом узнали правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Приморью рассказали детали плана. Как стало известно "КП-Владивосток", китаец обратился к знакомой с просьбой помочь ему в покупке жилья во Владивостоке, и последняя согласилась. Подобрали жилье на Басаргина - мужчина с семьей осмотрелся и решился на покупку. При этом 54-летняя женщина убедила иностранца в том, что квартиру нужно оформить на ее имя - так, якобы, выгоднее. Она обосновала схему тем, что для иностранного гражданина процентная ставка налогов выше. Потерпевший перевел 19 миллионов 495 тысяч рублей.

В итоге женщина не переоформила квартиру на китайца и вовсе заявила, что имущество куплено на ее личные деньги. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество со злоупотреблением доверием - фигурантке грозит солидный штраф или лишение свободы на срок до десяти лет.

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