Во Владивостоке аферистка заставила китайца-семьянина оформить на нее квартиру за 19 миллионов рублей

Фигурантка предложила оформить жилье на нее, чтобы гражданин КНР мог сэкономить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи во Владивостоке завершили расследование необычного дела. Женщина обвиняется в афере на 19 миллионов рублей - ей удалось обогатиться за счет гражданина Китая. Об этом узнали правоохранительные органы.
В пресс-службе УМВД России по Приморью рассказали детали плана. Как стало известно "КП-Владивосток", китаец обратился к знакомой с просьбой помочь ему в покупке жилья во Владивостоке, и последняя согласилась. Подобрали жилье на Басаргина - мужчина с семьей осмотрелся и решился на покупку. При этом 54-летняя женщина убедила иностранца в том, что квартиру нужно оформить на ее имя - так, якобы, выгоднее. Она обосновала схему тем, что для иностранного гражданина процентная ставка налогов выше. Потерпевший перевел 19 миллионов 495 тысяч рублей.
В итоге женщина не переоформила квартиру на китайца и вовсе заявила, что имущество куплено на ее личные деньги. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество со злоупотреблением доверием - фигурантке грозит солидный штраф или лишение свободы на срок до десяти лет.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.