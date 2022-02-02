Ребенок отлетел: жительница Владивостока рухнула в яму при выходе из автобуса

По словам женщины, яму она не заметила. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Во Владивостоке местная жительница с трехлетним ребенком на руках упала в яму. По словам женщины, она порвала одежду и ушибла локти с коленками. Информацией о случившемся она поделилась в социальных сетях.

По рассказу женщины, 1 февраля она отвозила ребенка в детский садик. Выйдя из автобуса на остановке «Пески», она упала в яму. В результате у нее порвался пуховик и штаны, а на локтях и коленках образовались ссадины и ушибы. По словам женщин, злополучное препятствие она не заметила.

- На остановке «Пески» нет освещения. Я полетела вперед, упала на бок. Ребенок был у меня на руках и вылетел. Спасибо парню, который его поднял. Хорошо, что мы не под автобус попали, и обошлось без переломов.

Как рассказала жительница города, она планирует написать жалобу губернатору Приморья и мэру Владивостока.

Во время падения ребенок вылетел у женщины с рук. Фото: instagram.com/news_patrul

В комментариях под постом многие поддержали женщину, а также посоветовали ей зафиксировать травмы и написать заявление о компенсации. Однако нашлись и те, кто не понимает, как жительница могла упасть.

- Извините, где вы увидели на остановке «Пески» яму? Я живу рядом с этой остановкой и пользуюсь ей ежедневно.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился за комментарием в администрацию города и ждет ответа.

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