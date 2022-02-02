Просьба бездомного приморца о ночлеге стоила ему жизни

В Приморье бездомного убили после просьбы о ночлеге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жесткое преступление произошло в одном из сел Дальнереченского района Приморья. На крыльце частного дома обнаружили зарезанного бездомного.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», преступление произошло в конце января, когда местный бездомный пришел к своей знакомой и попросился переночевать. Проживающая в частном доме женщина сначала пустила его, они немного выпили, но затем между ними произошел конфликт на почве обсуждения тюремной жизни, так как оба были ранее судимые.

Бездомный сидел за убийство, а хозяйка жилища – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Что побудило женщину вновь взяться за оружие, установит следствие.

В результате разборок владелица дома схватила кухонный нож и ударила им незваного гостя в живот. Раненый мужчина выбежал на улицу, но далеко уйти ему не удалось. Он скончался на крыльце другого частного дома.

Прибывшие врачи скорой лишь констатировали смерть 43-летнего пострадавшего от ножевого ранения. Полицейские вскоре задержали подозреваемую в преступлении, которая полностью признала свою вину.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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