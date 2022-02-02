Свирепые морозы вернутся в Приморье в ближайшие выходные

После череды теплых дней в крае начнет холодать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в начале февраля вряд ли обрадует жителей Приморья. Уже сегодня, 2 февраля, в крае увеличится облачность, погоду диктует тропосферная ложбина [малоактивный циклон]. Начнется похолодание, возможно, выпадет небольшой снег. Первые февральские выходные встретят приморцев суровыми морозами, рассказали синоптики портала "Примпогода".

В четверг, 3 февраля, Приморский край останется во власти циклона. Осадки и облачность сохранятся. На побережье температура будет -3…-8С°, в остальных районах -9…-15С°.

В пятницу, 4 февраля, в Приморье начнутся сильные морозы, сохранится облачность и продолжится небольшой снегопад. Виной всему тропосферная ложбина, которая в это время пройдет над краем. Температура днем -6…-17С, а ночью столбик термометра опустится до -12…-33С°.

В субботу, 5 февраля, в крае сохранится лютый мороз, пройдет небольшой снег. Температура ночью будет колебаться от -17…-28С° до -29…-32С° при прояснениях и -7...-16С° у побережья. В дневные часы синоптики прогнозируют -5…-17С°, если будет облачно.

В воскресенье, 6 февраля, высотная ложбина переместится к востоку, атмосферное давление повысится, снега станет меньше. Из-за движения тропосферных масс минимальная температура упадет еще на пару градусов, а максимальная станет выше, чем в субботу.

Во Владивостоке до выходных температура днем будет на уровне -6…-7С°. Морозы вплотную подойдут в пятницу, 4 февраля: синоптики обещают шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Днем уже от -8 до -10 градусов. Отметим, в субботу дневная температура опустится до -9 до -12 градусов, а в воскресенье - еще ниже. Осадков в краевой столице не ожидают.

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