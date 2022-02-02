Жителя Приморья разыскали за ночь после жалобы в сети и теперь хотят лишить водительских прав

Нарушение нескольких правил движения попало на камеры. Фото: принтскрин видео, пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке в кратчайшие сроки полицейские разыскали дорожного нарушителя - водитель проезжал на красный сигнал светофора, пересекал двойную сплошную линию разметки, выезжал на "встречку". Это, сообщили очевидцы накануне, 1 февраля, - только самое "вкусное".

Жалобу опубликовали в социальных сетях, сейчас нарушитель стал фигурантом административного дела по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу для встречного движения). Напомним, санкцией статьи может стать как штраф, так и лишение водительских прав.

Водителем оказался уроженец одной из стран Средней Азии, сам мужчина, сообщили в пресс-службе краевого УМВД, раскаялся в содеянном и признал вину. Его водительский стаж - 3 года.

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