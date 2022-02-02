По требованию прокурора в Надеждинском районе Приморья организуют движение школьных автобусов

Теперь у школьников муниципалитета нет отговорок, чтобы опаздывать на уроки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Надеждинском районе Приморья реорганизуют подвоз школьников к месту учебы. Прокуратура муниципалитета провела проверку после обращений, которые поступили на личном приеме исполняющему обязанности прокурора района.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, к школе в поселке Раздольное подвоза не было, а маршрут школьного автобуса включал не все нужные остановки. Прокурор внес представление директору учреждения с требованием организовать подвоз всех обучающих.
Маршрут транспорта разработан и согласован с ОГИББД ОМВД Надеждинского района.
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