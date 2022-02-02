Оплошность ценою жизни: в Дальнереченске осудят главу семейства за оставленное без присмотра ружье

Игры с оружием закончились трагедией. Фото: Валерий ШАХОВ

Настоящая трагедия разыгралась из-за банальной небрежности взрослых в приморском городе Дальнереченск. Игра с оружием, оставленным без присмотра в доме, закончилась смертельным ранением 9 летнего мальчика. Расследование уголовного дела уже завершилось, на скамье подсудимых в ближайшее время окажется глава семейства, который лишился одного из сыновей.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый случайно нашел ружье в лесу и принес его домой. Через некоторое время хозяин дома уехал с женой по делам, не подумав спрятать оружие от своих малолетних сыновей (13 и 9 лет).

Мальчики нашли ружье и сразу решили поиграть с ним. Старший ребенок направил на брата ствол и спустил курок. К сожалению, отец не догадался даже разрядить опасную игрушку. В итоге его младший сын получил ранение несовместимое с жизнью.

Как сообщает следственный комитет Приморья, уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В худшем случае мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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