Зловонный пар заполонил многоэтажку в Артеме

Неполадку устранили в среду, 2 февраля. Фото: принтскрин видео, instagram.com/artem.news.plus

В Артеме местные жители жалуются на пар в подъезде и ужасный запах. По словам людей, во всем виновата канализация. Информацией о случившемся поделились в социальных сетях.

В Инстаграме появились кадры, на которых видны клубы пара. Сперва можно подумать, что где-то что-то горит, однако это не так:

– Дом по улице Фрунзе, 36, в Артеме – канализация в подвале стоит уже третий день. Пар в подъезде, невыносимый запах. Приехали сантехники, открыли, но не понятно, будут доделывать или так все и бросили.

В комментариях одна жительница Приморья отметила, что заходила в этот дом и ужаснулась. Некоторые обвинили во всем управляющую компанию, после чего организация опубликовала под постом официальный ответ. По мнению УК «Жилой комплекс», в произошедшем виноват «Примводоканал».

– УК ООО «Жилой комплекс» делает все возможное. Оповещены все службы города. И только сегодня, 2 февраля, аварийная служба «Водоканала» приступила к устранению аварии.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в «Примводоканал» за комментарием. В пресс-службе ответили, что произошла авария, которую специалисты уже устранили.

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