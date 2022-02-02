Мама девочки, сбитой на пешеходном переходе в Артеме, рассказала, что произошло дальше

Фото: Анастасия ОСИПОВА.

В Приморье выясняют все обстоятельства произошедшего накануне ДТП с участием ребенка. Тем временем, в социальных сетях появилась мать шестилетней девочки. Женщина поблагодарила неравнодушных очевидцев, а также рассказала о разговоре, который состоялся между ней и виновницей аварии.

Свое обращение Наталья, так зовут маму пострадавшей, начала с благодарностей.

- Сегодня я бы хотела сказать большое спасибо тем людям, которые не прошли мимо нашей беды, которые останавливались после ДТП и помогали. Огромное спасибо парню, который снял с себя куртку и укрыл мою дочь. Спасибо тем, кто вызывал скорую помощь и ДПС. Да и вообще спасибо всем, кто был рядом, кто сочувствует и переживает до сих пор, - пишет женщина.

По ее словам, она получила много добрых слов в личных сообщениях. В ответ женщина пожелала приморцам здоровья. Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Спустя пару дней с Натальей связалась виновница аварии, и разговор у них случился крайне неприятный.

- Даме за рулём, которая соизволила позвонить только на третий день после случившегося и, даже не извинившись, начала разговор с обвинений, что «виновата я сама и мой ребёнок», тоже огромный привет. Но разговаривать с вами после этого больше нет никакого желания, - подытожила мама сбитой на пешеходном переходе девочки.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 31 января, в городе Артем, в районе остановки «Фабрика Пианино». За рулем авто марки Honda CR-V находилась 68-летняя женщина, а маленькая шестилетняя девочка в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу, где не было светофора. Водитель ей дорогу не уступила.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения женщины составил 34 года, на нее составлены административные протоколы. Степень вреда потерпевшей устанавливается, назначены экспертизы.

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