На трассе во Владивостоке появился новая камера, которая будет фиксировать вовсе не скорость

Фото: instagram.com/svodka25/
Новая камера на трассе в районе улицы Маковского во Владивостоке буквально поставила на уши местных автомобилистов. Казалось бы, ничего нового, вот только водители отчего-то решили, что камера будет фиксировать вовсе не скорость проезжающих машин. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Фотография нового радара появилась в одном из популярных пабликов Владивостока в «Инстаграм». Подпись к фото гласит, что, по предположениям, камера будет фиксировать отсутствие пристегнутого ремня, выключенные фары, а также разговоры по телефону водителя за рулем авто. Официальной информации на этот счет пока нет. Однако в соцсетях этот пост уже получил массу комментариев.
К слову, люди пишут, что эта камера – вовсе не радар, да и установлена она на этом аварийном участке трассы уже очень давно.
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