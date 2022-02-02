«Пункт назначения по-приморски»: фото из Уссурийска взорвало социальные сети

Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Фотографии, размещенные в популярном паблике города Уссурийск, привлекли внимание приморцев. На фото – привычное для нынешнего времени года явление. Вот только последствия могут быть совсем не радостными. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В социальные сети фото прислала местная жительница улицы Тупиковая в Уссурийске. На снимке – обычная теплотрасса, которая пролегла над дорогой во дворе. И все бы ничего, вот только внимание привлекают метровые сосульки. Ледяные наросты, к слову, очень острые, и если в ближайшем будущем хотя бы одна из сосулек упадет, кому-то придется несладко.

Судя по всему, коммунальным службам района до опасных ледяшек нет никакого дела, раз «воз и ныне там». В «Инстаграме» этой инсталляции уже успели дать название.

- Пункт назначения: улица Тупиковая.

Фото: instagram.com/chernosliv18/

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