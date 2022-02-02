Трутнев: в Приморский край вложили до 70% инвестиций от общего объема ДВ

На Курилах введут режим свободной таможенной торговли. Архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В ходе совещания в приморской столице вице-премьер РФ – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что закон о преференциальном режиме на Курилах может начать действовать уже через два месяца.

По словам куратора ДФО, в ближайшие два месяца вступит в силу закон о преференциальном режиме на Курилах. В течение 20 лет инвесторам не придется выполнять обязанности налогоплательщиков. Кроме того, на пять лет вводится запрет на любые проверки бизнеса. “Этот режим создает беспрецедентные возможности для инвесторов, и ими надо пользоваться”, – сообщил куратор ДФО.

На Курилах введут не только налоговые преференции, но и режим свободной таможенной торговли: на операции с продукцией, ввезенной из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Помимо этого, существенно сократят тарифы страховых взносов.

Как сообщил полпред, в данный момент для инвестирования нет ограничений, в случае их появления в обязанности властей входит их ликвидация.

На территории Приморья сейчас имеется хороший пример активного инвестирования. По замечанию полпреда, край привлекает до 70% инвестиций от всего объема Дальнего Востока. В ТОР и свободном порту реализуют около 2 тысяч инвестиционных проектов. В строительство и модернизацию инвесторы вложили 401 млрд рублей, ввели в эксплуатацию 278 проектов, сформировали 40 тысяч рабочих мест.

В общей сложности на сегодняшнем совещании рассмотрели проекты в туристической отрасли, сфере переработки, логистики и пищевой промышленности. Так, в планах консорциума турецких компаний Selva Gida и Imas – возвести на территории Приморского края элеватор для хранения 100 тысяч тонн зерновых и запустить производство муки.

Еще один крупный проект – создание горнолыжного курорта на базе краевой школы олимпийского резерва “Белая гора” в городе Арсеньеве. Планируется объединить краевую горнолыжную базу с базой “Салют”, которая находится у подножия горы Обзорной, в единый горнолыжный курорт.

При этом, как заявил Трутнев, формирование преференциальных режимов на Дальнем Востоке уже окупилось. Ежедневная поддержка бизнеса и точечная работа по каждому проекту привела к тому, что доходы бюджета от деятельности компаний уже составили 42 млрд рублей и полностью покрыли затраты. В первую очередь средства направляют на реализацию социальных объектов - строительство школ, больниц, дорог.

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