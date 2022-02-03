Транснациональные исследования: дальневосточных леопардов научились определять по биоматериалу

Дальневосточный леопард. Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", Чой Кисун

Специалисты Южной Кореи из Сеульского национального университета помогают ученым национального парка "Земля леопарда" в генетических исследованиях. Изыскания в этой области помогают следить за биологическим разнообразием вымирающих популяций - амурских тигров и дальневосточных леопардов. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".

На "Землю леопарда" группа ученых прибыла в конце января. Генетический материал отбирают из более 200 образцов экскрементов краснокнижных кошек, собранных за последние два года. ДНК-дактилоскопией [метод идентификации по биоматериалу] займутся в Сеульском национальном университете. Технология позволяет определить вид, пол, родственные связи диких животных на основе генетического материала. Исследование, отметили в пресс-службе, позволит установить, "хорошо" ли популяции краснокнижных кошек и как высоко ее генетическое разнообразие.

Работа корейских исследователей в лаборатории. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

- Чем разнообразнее генофонд, тем выше жизнеспособность как отдельных особей, так и популяции в целом. Учитывая, что популяция леопарда возродилась из очень ограниченного количества особей, мы должны знать генетическое состояние популяции, принимать при необходимости меры в случае инбредной депрессии, то есть накопления вредных признаков, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Напомним, ранее сотрудники нацпарка обнаружили неизвестного науке дальневосточного леопарда - для его наблюдения установили фотоловушки. В прошлом месяце на территории нацпарка нашли представителей редчайших краснокнижных копытных - амурских горалов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.