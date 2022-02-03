Мама уехала, отец умер: 16-летняя девушка скиталась по Приморью, сбежав от пьющего опекуна

Девушку "поймали" на привокзальной лавке в Уссурийске. Тематическое фото из архива КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В приморском Уссурийске майор полиции и старший инспектор ПДН ЛО МВД на службе обнаружила девушку - та сидела скромно на скамейке привокзального сквера. В ходе беседы 16-летняя девушка рассказала свою историю: оказалось, что она, сбежав от пьющей матери, уже несколько месяцев скитается по Приморью. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ранее девочка жила в селе Никитовке (Пожарский район). В 2020 года, когда ушел из семьи отец, 43-летняя мама стала спиваться. Жизнь для подростка стала мучением - она уехала с подругой в Уссурийск. Поддержки и подработок найти не вышло. В момент встречи с ПДН школьница сошла с поезда Хасан-Уссурийск и просто села на привокзальной лавочке в Уссурийске. Что делать дальше - непонятно, денег у девушки не было.

Последние пару месяцев оказались чередой скитаний по родному краю. Родители связаться с ней не пытались. Как пояснили транспортные полицейские, заявлений о розыске горе-мамаша не подала о розыске, не интересовалась ее судьбой. Сейчас она живет с новым мужчиной в Сибири, отец, как оказалось позже, проживал во Владивостоке, но скончался. Мама рассказала по телефону полицейским, что живет она в Хакассии, в ребенке не заинтересована и денег не даст - мол, нету. И она вполне согласна, чтобы девушку определили в детский дом.

Подростка временно разместили в Уссурийском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Вопрос о постоянном месте жительства еще решается. Татьяна Туркина рассказала, что за много лет работы с несовершеннолетними, встретила мудрую не по годам девушку с очень тяжелой судьбой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.