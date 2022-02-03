В Приморье люди спасли жизнь редкой птице

Краснокнижная птица пыталась убежать от своих спасителей Фото: принтскрин видео.

В Приморье люди нашли истощенного орлана-белохвоста возле села Усть-Соболевка Тернейского района. Краснокнижная птица пыталась убежать от своих спасителей, сил взлететь у нее не было, но и проползти ей удалось всего парочку метров, после этого она беспомощно развалилась на снегу.

- Местные жители доставили пернатого в Сихотэ-Алиньский заповедник, а уже сотрудники передали его нам. Нелегкий путь преодолела птица и мы надеемся, что сможем ей помочь, - пишут на странице Центра спасения животных «Тигр» в социальных сетях.

Специалисты сообщают, что визуально у хищника нет повреждений, кости целы, но вес ниже нормы. Орлану-белохвосту в скором времени проведут детальный ветеринарный осмотр. А пока что ему собирают деньги на лечение.

Напомним, что ранее в этот же центр попал еще один белохвостый орлан в истощенном состоянии и травмой клюва. Редкого хищника вылечили, и он смог набрать нужный вес. Птица вновь была готова к самостоятельной жизни и ее выпустили в родные просторы.

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