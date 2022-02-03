Во Владивостоке на базе ДВФУ планируют создать «Университетский квартал» для школьников

Вид из окон главного корпуса ДВФУ на острове Русском Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке в стенах Дальневосточного федерального университета прошло совещание о дальнейшем развитии вуза, присутствовали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава края Олег Кожемяко, ректор ДВФУ Борис Коробец, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Одной из предложенных инициатив стало открытие «Университетского квартала» во Владивостоке. Строить район планируют в районе улицы Октябрьской и Алеутской – на месте бывших корпусов ДВГУ.

Частью квартала станет место для развития молодых дарований со всего Дальневосточного региона - «Предуниверсариий». Обучение в нем станет полезным подспорьем будущим абитуриентам. Ожидается, что каждый год в программе будут участвовать больше 10 тыс. детей. Увеличить число победителей олимпиад, и повысить качество образования в целом помогут современные технологии. В итоге вырастут результаты ЕГЭ и дети смогут без проблем поступить в вуз, считает Олег Кожемяко. Посещая такой центр, ребята поймут, как устроен процесс обучения в университете и в какой стезе они хотят развиваться.

Отметим, такая мера нужна, чтобы достигнуть цели, поставленной президентом. Владимир Путин хочет, чтобы ДВФУ вошел в десятку лидеров по качеству общего образования. В данный момент университет занимает 493-е место, а должен подняться минимум до 25-ой позиции.

Напомним, Трутнев посетил край с рабочим визитом. Помимо ДВФУ, совместно с полпредом чиновники обсудили новую ВКАД, проблемы с "дальневосточным гектаром" и мастер-план "Большого Владивостока".

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