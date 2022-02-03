Компания «Восточный Порт» увеличит портовые мощности до 70 миллионов тонн

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции причалов порта компании. Фото: АО «Восточный Порт»

Главная государственная экспертиза России по итогам рассмотрения одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов порта крупнейшей на Дальнем Востоке страны стивидорной компании – АО «Восточный Порт». Речь идет о работах по удлинению существующего 300-метрового причала №51 Третьей очереди специализированного угольного комплекса, с которого ведется закрытая герметичная погрузка угля в трюмы судов.

Напомним, весной минувшего года президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития угольной отрасли, в ходе которого было отмечено, что на сегодняшний день рынок стран АТР является наиболее перспективным с точки зрения наращивания экспортного потенциала отечественной угольной промышленности. Для реализации амбициозных планов важно выполнение следующих условий: повышение пропускной способности железнодорожной сети за счет расширения Восточного полигона и создание современной портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе.

В соответствии с поручением президента РФ – обеспечить бесперебойный вывоз угля из регионов Западной Сибири, Хакасии, Бурятии и Якутии к портам тихоокеанского побережья России – уже к 2024 году провозная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 миллионов тонн по итогам реализации мероприятий II этапа развития Восточного полигона. В рамках III этапа объемы грузооборота вырастут до 197 миллионов тонн к 2028 году, до 210 миллионов тонн к 2030 году и до 242 миллионов тонн – к 2035 году.

Компания намерена обеспечить бесперебойный вывоз угля из регионов Западной Сибири, Хакасии, Бурятии и Якутии к портам тихоокеанского побережья России. Фото: АО «Восточный Порт»

Синхронно с РЖД компания АО «Восточный Порт» в своей части выполняет поручение главы государства – увеличивает собственные портовые мощности. По итогам реализации проекта по строительству новых грузовых причалов мощности предприятия ожидаемо вырастут до порядка 70 миллионов тонн.

Проектом предусмотрено строительство пирса шириной 24 метра с причалами №52 и №52А. Причальное сооружение будет возведено из трубошпунтовой вертикальной стенки, погруженной на 36 метров в естественный донный грунт, а также анкерных конструкций. На проектируемой площадке терминала планируется размещение ленточных стационарных конвейеров с приводными станциями для подачи угля на судопогрузочные машины (СПМ), а также прокладка рельсовых подмашинных путей для движения СПМ вдоль пирса.

По итогам реализации проекта длина вводимого причального фронта составит 697,5 метра, а расчетная пропускная способность с учетом грузооборота действующего причала №51 – 21,8 миллиона тонн в год. Модернизируемая инфраструктура «Восточного Порта» позволит обслуживать 337 судозаходов в год. Глубины у причалов №51 и №52 составят 16,5 метра с последующим увеличением до 18 метров, а также дноуглублением подходного канала и зоны маневрирования двух причалов до проектной глубины 19 метров, что не имеет аналогов в регионе.

Расположение специализированного угольного терминала в непосредственной близости от входа в глубоководную бухту Врангель залива Находка и наличие собственного современного высокоманевренного портового флота позволяет АО «Восточный Порт» производить быструю смену крупнотоннажных балкеров, в том числе типа capesize, обеспечивая высокую производительность обработки судов, отсутствие простоев, максимальный коэффициент оборачиваемости (интенсивности использования) причалов и скорейший вывоз груза на экспорт.

После строительства новых причалов мощности компании возрастут. Фото: АО «Восточный Порт»

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