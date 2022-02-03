К парню спешил? Водитель BMW во Владивостоке пронесся по встречке

Фото: dpskontrol125rus
В дальневосточной столице героем соцсетей стал очередной водитель автомобиля премиум-класса - BMW. Как пояснила очевидец, фигурант истории вылетел из-за поворота на встречную полосу.
- Хорошо, у меня скорость была маленькая, и успела среагировать. Достать карту памяти из видеорегистратора захотелось именно сегодня... - написала автор поста в соцсети.
Кадры стали причиной бурной дискуссии приморцев:
- Там такие ямы, что без ущерба для ходовой нельзя ехать!;
- К парню, видимо, спешил;
- Посмотрите с другой стороны! Вдруг выбежавший пешеход его испугал, - написали жители в комментариях.
Напомним, не столь давно благодаря соцсетям удалось установить нарушителя на Lexus в Уссурийске.
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