В Приморье водитель скончался в своем загоревшемся автомобиле

Смертельная авария, в которой горел автомобиль, произошла в Октябрьском районе. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали детали двух смертельных ДТП. В Анучинском районе 30-летний водитель Honda Accord, двигаясь по автодороге «Осиновка-Рудная пристань» не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся c авто марки Toyota Corolla Fielder. 29-летний пассажир Honda скончался на месте; 42-летний водитель Toyota и его 29-летняя попутчица отправились в больницу. Известно, что виновник ДТП выпивал накануне.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ, фигуранту может грозить серьезный срок.

Вторая трагедия разыгралась в селе Новогеоргиевке Октябрьского района. 24-летний автолюбитель с пятилетним стажем вождения, находясь за рулем Subaru Forester, потерял управление, пересек встречную полосу и врезался прямо в автобусную остановку. После столкновения автомобиль загорелся, водитель не смог покинуть салон и погиб на месте.

Чаще всего виновники ДТП теряют управление, не соблюдая положенную скорость, напомнили в краевом управлении МВД.

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