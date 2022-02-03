В театре «Перекресток» во Владивостоке состоялась презентация редкой книги

Книгу презентовали концертом. Фото: Ольга Белоглазкина

Во Владивостоке день рождения основателя и худрука театра «Перекресток» Сергея Викторовича Рыбалки отметили 23 января презентацией книги Андрея Холеры (Дерябина) «Картонный мир Сергея Рыбалки. Литературщина». Название книги говорит за себя: автор собрал в ней сохранившиеся материалы многолетнего творческого проекта Сергея Рыбалки — так называемых картонных шоу — фрагменты переписки участников, сочинённые тексты, фотографии, отзывы участников и зрителей концертов длительного творческого проекта Сергея Рыбалки, главной фишкой которых было использование картонных декораций и импровизации в рамках заданного сюжета.

Презентация прошла в виде концерта, подобного «картонным шоу» прежних времен: музыкально-театральные номера исполнялись в зале, декорированном картонными фигурами, созданными собственноручно Сергеем Рыбалкой. Как рассказывают организаторы мероприятия Андрей Холера и Руслана Дедик, изначально планировалось лишь исполнить приведённые в книге отдельные тексты, отрепетированные отдельными участниками (увы, реальность нынче диктует самоизоляцию и вечную нехватку времени), но во время концерта сама собой получилась оригинальная импровизация, связующая номера друг с другом. Огромную роль в этом сыграл и стиль конферанса — ведь вела программу Руслана Дедик, бессменный и опытный участник всех «картонов». Участие приняли поэты, музыканты, актеры, барды и художники: в том числе те, кто работал с Сергеем Рыбалкой с 2011 по 2018 годы. Прозвучало творчество и других ушедших авторов: Сергея Перминова и Сергея Денисенко.

Фото: Ольга Белоглазкина

Стоит отметить, что во время презентации зал театра «Перекресток» был полон. Собравшиеся зрители представили собой несколько поколений, «выросших» в Перекрёстке, с Перекрёстком. Но были и совершенно новые лица, которых привлекло анонсируемое в соцсетях событие, либо само место.

Как и сборник «В зеркале заднего вида», «Картонный мир Сергея Рыбалки» (вторая книга) был издан в независимом владивостокском издательстве Константина Дмитриенко NidingPublUnLTD. Книга выпущена небольшим тиражом, так что при желании приобрести её вам нужно обращаться в театр «Перекресток» на Крыгина, 17.

«Картонный мир...» был издан уже после смерти автора в апреле 2020 года, хотя замысел возник еще при жизни. Воплотили все Андрей Холера и Руслана Дедик. Эти тексты Сергей не считал чем-то весьма серьёзным, но в то же время понимал их самобытность и актуальность, так что их следует рассматривать как отдельный пласт творчества Сергея Рыбалки, оставившего на самом деле гораздо более разнообразное наследие — поэзию, песни, музыкальные спектакли, сценарии. Собирая и классифицируя тексты по годам, автор будущей книги не раз сокрушался по поводу того, что многие «нетленки» (ещё одно устоявшееся название моментально рождённых произведений) пропали, не сохранились, забылись. Тем не менее получилась весьма интересная, стильно и красочно оформленная книга.

Справка об авторе

Андрей Холера (Дерябин) — уникальный владивостокский поэт-острослов, постоянный участник ежечетвергового поэтического «Чтива», а в прошлом — регулярный участник картонных шоу Сергея Рыбалки.

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