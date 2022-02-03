Около ста жительниц Владивостока прошли диагностику по выявлению рака

Основная задача акции - ранняя диагностика заболевания.

В рамках недели борьбы с онкологией в родильном доме №3 во Владивостоке 2 февраля проконсультировали и обследовали жительниц города на выявление болезни. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Около ста женщин прошли диагностику, которая включала в себя прием у гинеколога, осмотр молочных желез, кольпоскопию, УЗИ, взятие мазка на раковые клетки и анализ крови на онкомаркеры. Также пациентки получили ответы на все вопросы по поводу их здоровья.

- Своей акцией мы пытаемся привлечь внимание к необходимости посещения акушера-гинеколога. Ежегодный гинекологический осмотр очень важен, особенно для женщин старше 50 лет. Многие считают, что гинеколог необходим только молодым, но на самом деле это не так, - отметила главный врач роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Заведующая женской консультацией Марина Михайлова рассказала, что главная задача мероприятия – ранняя диагностика онкологии. По ее словам, все женщины прошли осмотр и получили ответы на интересующие их вопросы. Все остались довольны.

- Об акции узнала из СМИ «Комсомольская правда – Владивосток». Оформление заняло буквально две минуты. Сам осмотр тоже прошел довольно быстро. Я уверена, что у меня все хорошо, но пренебрегать своим здоровьем не готова, поэтому пришла сюда. Врачи здесь внимательные, профессионалы своего дела. Встретили, проводили, осмотрели. Огромное спасибо врачам за такую акцию! – рассказала Екатерина.

Другая пациентка Дарья также отметила важность осмотра:

- Сама была в такой ситуации и никому не пожелаю пережить такое. К счастью, все обошлось, и я здорова! Сегодня без здоровья наша жизнь будет неполноценной, за ним надо всегда следить и держать на контроле.

Отметим, что такая акция в женской консультации родильного дома №3 проводится ежегодно.

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