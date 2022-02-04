«Когда этому свинству положат конец?» Нерадивые соседи довели приморцев до ручки

Жильцам многоэтажки пришлось обратиться в полицию из-за нерадивых соседей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Когда этому свинству положат конец?» - недоумевают жильцы одного из домов в Первореченском районе Владивостока. Дело в том, что их соседи предпочитают выбрасывать мусор и пищевые отходы прямо из окна. Мусор не только летит во двор, но и оседает на подоконниках и кондиционерах ниже живущих.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что жалобы на соседей-грязнуль поступили в полицию от жильцов одного из домов на проспекте 100-летия Владивостока. По их словам, владельцы одной из квартир систематически нарушают закон.

И если твердые предметы просто разлетаются по окрестностям, то жидкие отходы «красят» стены дома, что также не радует других жильцов. Возмущенные горожане неоднократно делали замечания грязнулям, но они никак не реагируют на них.

Когда терпение жильцов дома лопнуло, они обратились за помощью в полицию. Люди попросили привлечь нарушителей к ответственности и оштрафовать за мелкое хулиганство.

Стражи порядка зафиксировали обращение и приступили к проверке. Личности нарушителей порядка и чистоты устанавливаются.

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