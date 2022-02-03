В Приморье с морского дна поднимут более 20 затонувших судов

Фото: Владимир Веленгурин.

Затонувшие суда начнут поднимать в бухтах Приморья. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Только в 2022 году планируется поднять со дна шесть объектов. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка», который, пока, рассчитан до 2024 года.

- В его рамках (проекта) будут подняты 27 кораблей – шесть в 2022 году, 13 –в 2023-м, еще восемь – в 2024-м. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета. Часть же денег планируется вернуть за счет продажи этих объектов после того, как их поднимут, – для дальнейшей переработки, - рассказала заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко.

В этом году работы начнутся в бухтах Золотой Рог, Старка, Новик, в районе острова Рейнеке.

Вопрос очистки акваторий от затонувших судов – давняя проблема морских регионов. Комплексного решения до появления программы не было, более того, обстановка лишь усугублялась, пополняя прибрежные морские территории Приморского края все новыми и новыми затонувшими объектами.

- Теперь же есть реальный механизм и финансирование для того, чтобы качественно изменить ситуацию, – обозначила зампред.

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