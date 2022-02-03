Правительство Приморского края материально поддержит приморцев, решивших благоустроить города

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В этом году группы активных жителей Приморья и участники территориальных общественных самоуправлений (ТОС) снова смогут создать и самостоятельно реализовать проекты, направленные на благоустройство придомовой территории, установку детских и спортивных площадок, автомобильных парковок и остановок, в рамках инициативного бюджетирования - лучшие проекты получат финансовую поддержку из регионального бюджета.

По словам губернатора Олега Кожемяко, механизм инициативного бюджетирования получил положительный отклик у жителей крупных городов, поэтому власти и дальше будут вовлекать граждан всех муниципальных образований к решению вопросов местного значения.

Благодаря этому механизму и конкурсу в 2020 году на краевые средства было реализовано более 40 проектов, инициированных сообществами активистов и участниками ТОС.

Жители Дальнереченска уже воспользовались возможностью сделать свой город лучше с помощью деятельности ТОС и губернаторской поддержки. Осенью 2021 года в Дальнереченске на одну благоустроенную территорию стало больше. Новый сквер появился возле домов по улицам М.Личенко, 14 и 16 и Свободы, 50 и 50а.

- Средства на создание сквера были выиграны жителями многоквартирных домов. Мы организовали ТОС «Совет четвертого округа», вместе написали программу, делали поквартирный обход, чтобы узнать мнение других жителей, и выиграли губернаторский грант, - рассказал председатель ТОС Сергей Шершнёв.

Новый сквер был необходим микрорайону – много лет здесь была заброшенная, неухоженная территория. Помимо комфортного места отдыха возле домов появились малые архитектурные формы, качели, спортивные тренажеры.

Годом ранее жители еще одного города Приморья – Лесозаводска – приняли участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

Летом 2020 года активисты домов 26 и 28 по улице 9 января реализовали проект детского спортивно-игрового комплекса также на средства губернаторского гранта. Территория была благоустроена, на месте пустыря появились детская площадка и спортивные тренажеры для взрослых и детей.

В реализации проекта участвовали самые юные жители двора, рассказывает одна из создателей проекта Наталья Васильева.

- Дети с такой активностью помогали расчищать площадку от снега, освободить двор от веток! Вместе, если каждый будет готов внести частичку себя в развитие своей территории, своего двора, своего села, мы можем сделать многое, - отметила Наталья. По ее словам, совместная работа инициативных людей доказывает, что от активной позиции каждого из нас зависят перемены к лучшему.

Напомним, на протяжении двух лет приморцы участвуют в механизме инициативного бюджетирования - высказывают свое мнение о том, куда и как необходимо расходовать бюджетные средства. Региональные власти прислушиваются и организовывают конкурсы проектов по улучшению территории своего города или поселка. Хотите, чтобы ваш двор стал красивее, следите за новостями на сайте Правительства Приморского края и участвуйте в конкурсах.

Перед наступлением холодов в столице Дальнего Востока тоже провели ремонт придомовых территорий. Появление новых спортивных и детских площадок, а также обустройство проездов стало возможно благодаря программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», более известной как «1000 дворов». Как уточнили в городском управлении содержания жилого фонда, на данный момент новый облик обрели 45 дворов, работы осталось закончить лишь по двум адресам.

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