Москва оплатит регионам Дальнего Востока морскую "генеральную уборку"

За год в Приморье хотят "выловить" шесть затонувших ветхих кораблей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье специалисты намерены за год поднять с морского дня шесть затонувших судов в бухтах Новик, Старка, Золотой Рог и около острова Рейнеке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", всего поднимут 27 судов за четыре года. Шесть - за текущий год, еще тринадцать и восемь за 2023 и 2024 год. Деньги выделят из федерального бюджета, так как наведение порядка пройдет в рамках российского проекта "Генеральная уборка".

- Часть же денег планируется вернуть за счет продажи этих объектов после того, как их поднимут, - для дальнейшей переработки, - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко.

Суда начнут убирать постепенно и в акваториях подальше от портов, чтобы не мешать их работе. Программу корректируют и совершенствуют перед запуском. Пока что на проект для регионов России выделили 20 миллиардов рублей.

СПРАВКА:

Проект "Генеральная уборка" разработан Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, главная его цель - решение многолетней проблемы с экологически опасными объектами, которые нужно ликвидировать, на всей территории России. В рамках проекта планируются, в частности, инвентаризация объектов накопленного вреда, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения.

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