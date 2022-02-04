Завершены доковые работы на головном супертраулере для РРПК

Головной супертраулер «Капитан Вдовиченко». Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Завершены плановые доковые работы на БМРТ «Капитан Вдовиченко» – головном супертраулере из серии судов, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании на Адмиралтейских верфях.

В доке на Канонерском острове специалистами верфей проведены работы по подводной части судна: осмотр оборудования, монтаж донно-бортовой арматуры систем рыбомучной установки, финальная окраска корпуса, устранение замечаний, выявленных во время ходовых испытаний.

После возвращения судна к достроечной стенке верфей будут завершены электромонтажные работы, обстройка помещений, завершен монтаж и выполнены запуск, пуско-наладка и швартовные испытания оборудования рыбоперерабатывающей фабрики и рыбомучной установки.

До выхода на второй этап заводских ходовых испытаний на судне также запустят холодильную установку, начнут работать морозильные трюмы.