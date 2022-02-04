В Приморье на гирляндах из Китая преступники заработали 5 миллионов рублей

Предприниматель уклонялся от налогов таможни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше 4,6 миллиона рублей предприниматель из Находки не заплатил в государственный бюджет. Компания перевозила светодиодные гирлянды из Китая, вот только 25 тонн из них прошли "мимо кассы" таможенных платежей.

Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. В подложных документах фигурант указал заниженные в 3 раза ценники, чтобы уменьшить размер пошлины и налогов. Недоплата составила сумму в несколько миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), наказанием может стать как штраф до 500 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до двух лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.