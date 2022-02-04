Российских спортсменов приморцы поддерживают онлайн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, открытие состоится уже сегодня. Жители Приморского края приняли участие во всероссийском конкурсе общественных проектов и инициатив в поддержку наших спортсменов «Верим в Россию – вместе мы сила!». Приморцы записывают видео с поздравлениями и пожеланиями российских спортсменов, сообщили в Центре управления регионом.

Одними из первых поддержали российскую команду представители регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России». В столице Приморья будущие мамы, пациентки Владивостокского клинического родильного дома №3, записали видео, где в стихотворной форме пожелали удачи и побед сборной и пообещали назвать своих малышей в честь олимпийцев.

Флешмоб объединил неравнодушных жителей края. Школьники, спортсмены, любители спорта записывают видеообращения и показывают, как сильно они болеют за сборную.

Хоккейная команда «Ханка» из Ханкайского района пожелала российским хоккеистам больших побед, меткой шайбы, непробиваемого шлема и верных болельщиков.

К акции также присоединились жители Партизанска, Надеждинского, Михайловского и Красноармейского районов, юные спортсмены Чугуевки и ДЮСШ «Адмирал» Владивостока.

212 российских спортсменов вошли в окончательный состав команды Олимпийского комитета России (ROC) на Играх в Пекине, они примут участие в 14 видах спортивных дисциплин. В этом году российская команда выступит на Олимпийских играх без национальной символики, в качестве музыкального сопровождения утвержден фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Несмотря на то, что в составе сборной нет спортсменов из Приморского края, наш регион будет горячо болеть за каждого представителя российской команды.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр начнется сегодня, 4 февраля, в 22:00 по местному времени (15:00 мск). Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия 1».

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