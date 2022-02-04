«Море возможностей» открыла FESCO для НКО и волонтеров Приморья

К поддержке проектов НКО и волонтеров по развитию города подключился Владивостокский морской торговый порт. Фото: пресс-служба FESCO.

Транспортная группа FESCO в третий раз запустила в Приморье конкурс социальных проектов «Море возможностей». В этом году фонд конкурса существенно вырос благодаря участию в проекте Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

Конкурс стартовал 2 февраля. Партнером и оператором конкурса в регионе уже традиционно выступило АНО «Развитие» под руководством Светланы Баженовой. Первая встреча организаторов с потенциальными участниками - представителями НКО, социальных, образовательных и волонтерских организаций столицы ДФО - прошла в Пушкинском театре ДВФУ.

FESCO в третий раз запустила в Приморье конкурс социальных проектов «Море возможностей». Фото: пресс-служба FESCO.

– В этом году мы приняли решение увеличить грантовый фонд. Теперь максимальная сумма поддержки для организаций – 500 тысяч рублей, то есть мы увеличили ее вдвое, – рассказал на встрече начальник управления по корпоративным коммуникациям Транспортной группы FESCO Анатолий Зубарев. Он отметил, что прием заявок на конкурс уже начался и продлится до конца марта. Получить грант в рамках конкурса могут не только НКО, но и бюджетные учреждения, работающие на решение социальных проблем в крае. Для участия в конкурсе не обязательно ехать во Владивосток. Подавать свои заявки организации из районов Приморья могут в электронном виде.

По словам организаторов, с каждым годом в проекте принимают участие все больше организаций. За 2020-2021 годы на конкурс поступило более 100 заявок, 63 проекта получили грантовое финансирование до 250 тысяч рублей для некоммерческих организаций и до 50 тысяч рублей – для волонтерских проектов. Благодаря тому, что НКО – победители конкурса «Море возможностей» смогли при поддержке организаторов привлечь дополнительные средства, общая сумма социальных инвестиций «Моря возможностей» составила почти 18 млн рублей, а благополучателями грантовых проектов стали более 15 тысяч жителей Приморья и Владивостока.

Заявки на участие принимаются до конца марта. Фото: пресс-служба FESCO.

Генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие» Светлана Баженова напомнила участникам мероприятия, что специалисты организации-оператора конкурса «Море возможностей» от группы FESCO и входящего в нее ВМТП готовы консультировать некоммерческие организации при подготовке грантовых заявок. Также Баженова отметила, что организаторы конкурса поддерживают социальные проекты в сфере благоустройства, защиты окружающей среды, поддержки наименее защищенных слоев населения, поддержки физического и психологического здоровья, развития туризма, охраны культурного и исторического наследия.

Генеральный директор АНО ДПО и К «Развитие» Светлана Баженова. Фото: пресс-служба FESCO.

В этом году Владивостокский морской торговый порт присоединился к конкурсу «Море возможностей» в качестве партнера и грандодателя. По этой причине фонд 2022 года увеличился до 8,5 млн рублей. Из 2 млн рублей, которые ВМТП вносит в фонд, 1,5 млн получат организации, а 500 тысяч – волонтеры компании.

– «ВМТП» – градообразующее предприятие Владивостока. И поскольку мы базируемся на Эгершельде и давно и плотно контактируем с жителями этого района, с его образовательными, социальными организациями, в этом году мы хотим сделать акцент именно на развитии Фрунзенского района Владивостока – малой родины Владивостокского морского торгового порта, – рассказал директор по коммуникациям ПАО «ВМТП» Никита Томилин, отметив, что в дальнейшем порт намерен расширить географию поддержки социальных проектов на весь Владивосток в рамках конкурса «Море возможностей».