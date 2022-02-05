Неизвестный "снайпер" расстрелял из ружья забор частного дома в Приморье

Забор частного дома в Приморье расстреляли из ружья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Надеждинском районе Приморья полицейские проводят проверку по факту порчи имущества частного дома. Причина – выстрелы из огнестрельного оружия по забору из профнастила.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», инцидент произошел в одном из СНТ в Надеждинском районе, там у жителя Владивостока дача. В темное время суток мужчина услышал несколько выстрелов и вышел на улицу посмотреть, что случилось.

Вскоре он обнаружил множественные отверстия от попадания дроби в свой забор из профнастила. Уже рано утром рядом с домом мужчина заметил следы фазана. Он предположил, что какой-то горе-охотник решил пострелять по дичи в населенном пункте и попал в его забор. Опросив соседей, он выяснил, что они также слышали звуки стрельбы.

Хозяин дома сообщил о произошедшем в полицию и попросил найти виновника происшествия. По его словам, к счастью, в момент стрельбы ни его, ни родных не было во дворе, а иначе они могли бы пострадать от дроби, которая без труда пробила тонкие жестяные листы забора.

Мужчина заявил, что теперь ему придется менять поврежденный профнастил за свой счет, что для него крайне накладно. Он попросил стражей порядка опросить всех владельцев оружия из СНТ, а также возбудить уголовное дело по факту порчи имущества.

Полицейские выслушали владельца дома и начали проверку. Личность стрелявшего устанавливается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.