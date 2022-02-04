Под новострой? На дорогой земле в пригороде Владивостока сгорел дом

На Фанзаводе во Владивостоке горела многоквартирная одноэтажка. Фото: принтскрин видео, dps.control

Минувшим вечером, 3 февраля, во Владивостоке на улице Фанзавод полыхал старый барак. О возгорании многоквартирной одноэтажки пожарные узнали в 21.14. Сотрудники МЧС молниеносно отреагировали на вызов. Прибыв на место происшествия пожарные увидели, что одна из центральных квартир объята огнем, и языки пламени уже достигли крыши дома, сообщили в пресс-службе краевого управления ГУ МЧС Приморья.

К счастью, в этой трагедии никто не пострадал, так как жильцы эвакуировались самостоятельно еще до появления специалистов. В доме успели выгореть 9 комнат и одно хозяйственное помещение с вещами. В одной из комнат проживали люди.

Жители Приморья в соцсетях предполагают неладное:

- Готовят место под застройку, и, самое главное, виновника не найдут, на бабушку повесят, куда катимся?;

- Чистят место под новострой, - пишут жители.

Что это - роковая случайность или дерзкий криминал - разберутся сотрудники правоохранительных органов. Приморцы выдвигают такие предположения, вероятно, из-за обновления района на Фанзаводе. Часть домов в районе действительно планируют снести, территорию хотят комплексно развивать.

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