На контейнерном терминале АО «Восточный Порт» начал работу досмотровый комплекс

Компания использует мобильные устройства, чтобы оперативно досматривать контейнеры. Фото: АО «Восточный Порт»

Постоянную работу мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) на базе французской системы HCV-Mobile организовала Находкинская таможня на территории Универсального перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт». В настоящее время здесь формируется мощный экспортно-импортный хаб для перевалки контейнеров, следующих морским и железнодорожным транспортом.

МИДК – это сканирующая система для выборочного досмотра контейнерных грузов по требованию сотрудников таможенного поста Морской порт Восточный. По сути, это крупногабаритный автомобиль, на который установлена система рентгеновского излучения, позволяющая эффективно «просветить» контейнер, не прибегая к его вскрытию. За счет лучевого сканирования работа МИДК значительно сократит временные затраты таможни на проведение досмотровых операций. В свою очередь, Портом приобретено программное обеспечение для подачи в органы таможни информации о контейнерах в онлайн режиме – это позволит существенно увеличить пропускную способность терминала.

Сейчас на территории Универсального комплекса полным ходом идет реализация проекта, в рамках которого ведется модернизация портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования. В наступившем году для перевалки контейнеров будет выделено три причала – с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса вырастет практически втрое от текущих показателей в 29 тысяч TEU. Завершающий этап реализации проекта, который запланирован на следующий год, предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов и увеличит мощность почти до 117 тысяч TEU. Общий объем инвестиций в данный проект составит свыше 800 миллионов рублей.

– Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных. Компания АО «Восточный Порт» на сегодняшний день обладает соответствующими технологическими возможностями для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях Универсального комплекса, – отмечает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.