"Это важнее достоинства": во Владивостоке воровка стала объектом всеобщей ненависти

Фото: принтскрин видео, dps_vl
Во Владивостоке героиней соцсетей стала воровка. В одном из торговых центров на улице Русской женщина украла трикотажный костюм - все попало на видеокамеры магазина.
Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. Как рассказала автор публикации, которая работает в магазине, женщина в оливковом пуховике, черной шапке и маске зашла в магазин 2 февраля. Огляделась, когда выбирала джинсы - но их она решила не покупать, а вот трикотажный костюм прихватила, припрятав под курткой.
В комментариях жители принялись оскорблять героиню видео. Многие пишут, что не понимают, как можно взять чужое, другие осыпали женщину бранью без комментариев.
- Позор... На дворе 21 век, везде камеры.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим
журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.