"Это важнее достоинства": во Владивостоке воровка стала объектом всеобщей ненависти

Фото: принтскрин видео, dps_vl

Во Владивостоке героиней соцсетей стала воровка. В одном из торговых центров на улице Русской женщина украла трикотажный костюм - все попало на видеокамеры магазина.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. Как рассказала автор публикации, которая работает в магазине, женщина в оливковом пуховике, черной шапке и маске зашла в магазин 2 февраля. Огляделась, когда выбирала джинсы - но их она решила не покупать, а вот трикотажный костюм прихватила, припрятав под курткой.

В комментариях жители принялись оскорблять героиню видео. Многие пишут, что не понимают, как можно взять чужое, другие осыпали женщину бранью без комментариев.

- Позор... На дворе 21 век, везде камеры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим

журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.