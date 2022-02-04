ДРСК проведет модернизацию электросетей в Надеждинском районе и Артемовском городском округе

Представители АО «ДРСК» и губернатор Приморья поговорили о решении проблем энергоснабжения. Фото: Правительство Приморского края

Директор филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) Егор Мухин принял участие в совещаниях при губернаторе Приморского края Олега Кожемяко по вопросам решения проблем энергоснабжения Артемовского городского округа и Надеждинского района. Участниками встреч, которые прошли в четверг, 3 февраля, стали руководители энергокомпаний, профильных ведомств и общественники.

Руководитель приморского филиала ДРСК рассказал о реализации мероприятий производственных программ приморского филиала ДРСК на 2022 год, включая мероприятия программы «Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья» (МиРЭК). О своих программах также рассказали руководители ООО «АЭСК» и АО «Оборонэнерго». Большую часть потребителей Артемовского городского округа обслуживает компания АЭСК.

– Основная часть работ по реконструкции электрических сетей начнется весной после того как будут проведены закупочные процедуры по выбору подрядных организаций. Специалисты филиала подготовили график проведения ремонтных работ – это целый комплекс мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах Надеждинского района и Артемовского городского округа, - отметил директор Приморских электрических сетей Егор Мухин.

Так, энергетики приморского филиала ДРСК построят две новые подстанции «Вираж» и «Дачная» в Надеждинском районе, которые станут дополнительными центрами питания по электроснабжению п. Соловей ключ и прилегающих территорий. Это позволит разгрузить существующую подстанцию 35/6 кВ «Соловей ключ», присоединить новых потребителей и повысить надежность электроснабжения существующих. Полностью завершить эти работы планируется до конца текущего года. Также в рамках программы МиРЭК планируется провести масштабную реконструкцию линий 6/10/0,4 кВ в поселке Кипарисово, селе Ключевое, поселке Соловей ключ, поселке Новый, поселке Раздольное, селе Вольно-Надеждинское, селе Прохладное, поселках Шмидтовка, Тимофеевка, общей протяженностью более 75 километров, а также заменить 36 КТП в этих населенных пунктах.

В Артемовском городском округе будут реконструированы более 45 объектов – это реконструкция линий электропередачи общей протяженностью более 25 километров, замена более 20 трансформаторных подстанций и установка еще три новых ТП.

Активисты в ходе встречи отметили положительные изменения в вопросе энергоснабжения. Например, в Надеждинском районе уменьшилось количество отключений, а также перепадов напряжения электричества.

Стоит отметить, что со своей стороны энергетики ДРСК планомерно выполняют взятые на себя обязательства по улучшению качества надежности электроснабжения потребителей. Вопросов от Губернатора Приморья к компании на совещании не возникло.

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