Фальстарт? Рабочие завесили баннер будущей грандиозной стройки в Снеговой Пади во Владивостоке

Баннер будущей застройки местным жителям показывали недолго. Фото: предоставлено жителями

Информационный стенд с визуализацией грядущей масштабной застройки лесного массива, разделяющего микрорайон Снеговая Падь и ЖК «Изумрудный» решили спрятать от лишних глаз. Баннер «Снежного парка», который собирается построить крупнейший застройщик страны – ГК «ПИК» завесили белой тканью.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», растяжки с визуализацией домов будущего микрорайона буквально на днях появились у границ лесного массива между домами на улице Майора Филипова и Адмирала Горшкова. На стендах местные жители смогли увидеть, как будут выглядеть будущие дома по соседству, а также узнали название будущего микрорайона – «Снежный парк».

Однако, по всей видимости, застройщик решил, что данная информация пока что называется «непубличная». По крайней мере, об этом свидетельствует тот факт, что новенькие баннеры спустя несколько дней скрыли за белой тканью. Причем, по сообщению местных жителей, работники делали это куда расторопнее, чем при установке конструкции. Кому и зачем понадобилось прятать информацию пока остается только гадать.

Отметим, что местные жители далеко не в восторге от грядущего «развития жилищного строительства во Владивостоке» за счет единственного сохранившегося в микрорайоне цельного лесного массива. Ранее они обращались в соцсетях к главе Владивостока Константину Шестакову и создали петицию к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой пересмотреть решение о застройке массива и превратить его в обустроенное место для прогулок и отдыха. Люди также указывали, что появление нового микрорайона существенно усложнит и без того острые для Снеговой Пади и «Изумрудного» вопросы: нехватки мест в школах и детсадах, высокую транспортную загруженность, проблемы с парковочными местами. Пока обращения остались без какой-либо реакции властей.

Отметим, что проект ГК «ПИК» в Снеговой Пади имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Приморского края, что гарантирует застройщику поддержку со стороны краевого правительства.

В самой компании пока не раскрывают конкретные планы по застройке территории, количестве и этажности домов, количестве парковочных мест. В пабликах микрорайона активно распространялся некий проект застройки, свидетельствующий о планах «ПИКа» построить 19 домов.