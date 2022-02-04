В Приморье под лед один за другим уходят автомобили

Фото: instagram.com/ulov25/

Зимняя рыбалка в Приморском крае – одна из любимых забав местных жителей. Вот только не всегда отдых на природе заканчивается богатым уловом. Напротив, все чаще автомобилисты буквально жертвуют своими машинами, пренебрегая запретом выезда на лед. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, в пятницу, 4 февраля, в ледяном плену оказались сразу два автомобиля, только развернулось действие в разных местах. Одно из ЧП произошло на реке Артемовка. В народе это место называют «Шкотовские меляки» - территория достаточно популярная и притягивает сотни рыбаков края. Не удержался и один из автомобилистов, который вопреки запретам выехал на лед. Итог – машина почти наполовину ушла под воду.

- Видимо со старого на новый лёд когда заезжал, там при сильном приливе воду сильно давит по трещине – подмыло, размыло, - предположили заядлые рыбаки.

Еще один случай произошел в районе бухты Безверхово. В ледяной ловушке оказался очередной бесстрашный любитель зимней рыбалки. В конечном результате колеса авто угодили под лед и самостоятельно выбраться из западни мужчине уже не удалось.

- Будьте осторожны. Ну не выезжайте там вообще на лёд. Он волнами весь ходит! – предостерегают рыбаков «коллеги по цеху».

Напомним, сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю еще раз напоминают об опасности нахождения на льду.

- Выезд автотранспорта категорически запрещен и опасен для жизни!

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