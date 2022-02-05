В Приморье 5 февраля ожидается снег, морозы опустятся до -17°C

Во Владивостоке небольшая облачность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В субботу, 5 февраля, в Приморье наблюдается переменная облачность, местами в крае пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра умеренные, а на побережье сильные. Температура воздуха достигает -6...-17°C.

Во Владивостоке есть небольшая облачность, осадки не ожидаются. Северо-западный ветер умеренный до сильного, иногда сильный. Столбики термометров показывают -9...-11°C.

В Уссурийске также нет осадков, присутствует небольшая облачность. Умеренные порывы северо-западного ветра. Морозы достигают -8...-10°C.

Аналогичная ситуация с облачностью и осадками в Находке. Северо-западный ветер умеренный до сильного. Температура составляет -6...-8°C.

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