В Приморье антирекорд по количеству заболевших COVID-19 растет с каждым днем

От вируса скончались четыре приморца.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье опубликовал региональный оперштаб. Статистика весьма печальная. За минувшие сутки COVID-19 заразились 1 090 жителей края. Это на 222 человека больше, чем было 4 февраль.
За весь период пандемии зафиксировали 116 053 случая заболевания. К несчастью, по данным на 5 февраля, вирус унес жизни четырех жителей Приморья. За все время с болезнью не справились 1 728 человек.
Побороть болезнь смогли 349 приморцев, всего – 98 838.
В крае продолжается активная прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 980 846 жителей Приморья.
Напомним, что в амбулаторных инфекционных центрах из-за резкого роста заболеваемости наблюдается настоящий ажиотаж. Люди ждут своей очереди несколько часов, чтобы сдать ПЦР тест. С 4 февраля АИЦ работают круглосуточно. Приморские власти думают над ужесточением антиковидных мер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Власти Приморья готовятся ввести новые меры против вспышки коронавируса
Краевой Роспотребнадзор призвал перевести сотрудников предприятий на удаленку (подробнее...)
Амбулаторно-инфекционные центры Приморья теперь работают беспрерывно
Круглосуточная работа начинается с 4 февраля (подробнее...)
«Прождала пять часов»: в столице Приморья люди стоят с самого утра, чтобы провериться на наличие коронавируса
В АИЦ Владивостока очереди на прием к врачу растягиваются до самой улицы (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.