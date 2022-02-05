В Приморье антирекорд по количеству заболевших COVID-19 растет с каждым днем

От вируса скончались четыре приморца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье опубликовал региональный оперштаб. Статистика весьма печальная. За минувшие сутки COVID-19 заразились 1 090 жителей края. Это на 222 человека больше, чем было 4 февраль.

За весь период пандемии зафиксировали 116 053 случая заболевания. К несчастью, по данным на 5 февраля, вирус унес жизни четырех жителей Приморья. За все время с болезнью не справились 1 728 человек.

Побороть болезнь смогли 349 приморцев, всего – 98 838.

В крае продолжается активная прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 980 846 жителей Приморья.

Напомним, что в амбулаторных инфекционных центрах из-за резкого роста заболеваемости наблюдается настоящий ажиотаж. Люди ждут своей очереди несколько часов, чтобы сдать ПЦР тест. С 4 февраля АИЦ работают круглосуточно. Приморские власти думают над ужесточением антиковидных мер.

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