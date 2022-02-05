Рыба в пепле валяется: позорная рыбалка обескуражила приморцев

По мнению людей, такое поведение - варварство. Фото: принтскрин видео, instagram.com/ ulov25

Приморские рыбаки в очередной раз выехали на лед. Если раньше людей возмущало то, что добытчики стоят целой толпой, то в этот раз появился новый повод для возмущения. Пользователям социальных сетей не понравилось, каким способом ловят рыбу дальневосточные мужчины.

В Инстаграме появилось видео, на котором рыбак вылавливает красноперку. Можно подумать, что ничего странного и необычного в этом нет, вот только делает он это не с помощью удочки.

- Процветающее в Приморье безобразие среди «рыбаков» набирает обороты. Красноперку выковыривают буром, зачерпывая грязную воду из реки.

И не только это вызвало недовольство автора, который поделился роликом. Ему не понравились размокшие окурки, из-за которых пойманная рыба валяется в пепле. Среди прочего мусора, по словам приморца, можно встретить гвозди и бутылки.

В комментариях многие поддержали автора. По мнению жителей Приморья, назвать подобное поведение рыбалкой – нельзя, а такой способ добычи красноперки люди назвали варварским.

- Сегодня там были, хотели спокойно на якорь порыбачить, но увы, людям рыбу жалко. С лунки вытаскивают то внутренности, то голову. Мы у них спрашиваем, зачем они так делают, а в ответ: «Да нам все-равно, нам и резаная пойдет».

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