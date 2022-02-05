В Приморье нашли иностранца, который пропал семь месяцев назад

Мужчина долгое время не выходил на связь. Фото: instagram.com/primpoisk25.

Радостная новость сотрясла социальные сети. В Приморье 2 февраля нашли мужчину, который пропал в августе 2021 года. Информацию об этом разместили в социальных сетях.

Ким Мен Сен – 30-летний иностранец, проживающий во Владивостоке. С 10 августа он перестал выходить на связь. Неравнодушные жители тут же приступили к поискам, опираясь на описание внешнего вида. В объявлении о его пропаже писали, что он не говорит по-русски.

И вот спустя семь месяцев поиски дали свои результаты. К счастью, мужчина был найден живым. Новость тут же появилась на странице волонтеров «Примпоиска».

Подробностей волонтеры не раскрывают, а под постом люди пишут радостные комментарии.

- Самые хорошие новости, что спустя столько времени, человек найден и жив. Все бы поиски заканчивались так

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