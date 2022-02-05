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5 февраля 2022 6:49

Водителю опрокинутого во Владивостоке эвакуатора грозит штраф

Никто из людей не пострадал
Анастасия АЛЯМКИНА
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Мужчина не справился с управлением машины. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС.

Мужчина не справился с управлением машины. Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС.

В пресс-службе УМВД Приморья «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали о сегодняшнем инциденте с перевернутым грузовиком. По информации ведомства, никто не пострадал, а в отношении водителя составили протокол.

Авария произошла на улице Уборевича возле дома №10. В результате проверки выяснилось, что 43-летний водитель грузовика марки Hino Ranger не справился с управлением. Из-за этого автомобиль наехал на уличный фонарь, после чего перевернулся рядом с тротуаром.

К счастью, никто из пешеходов не пострадал, а вот машина получила несколько повреждений.

В отношении мужчины составили протокол по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорог или других дорожных сооружений. Теперь ему грозит штраф до десяти тысяч рублей.

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