Инкассаторская машина загорелась во Владивостоке

Пламя тушили девять человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пользователи социальных сетей сообщили о пожаре во Владивостоке на улице Прапорщика Комарова возле здания №11б. По данному адресу расположен отдел «Сбербанка» по работе с VIP-клиентами. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой МЧС Приморья, чтобы узнать подробности.

В ведомстве поделились, что о пожаре специалистам рассказали по телефону после 14:00. Собеседники сообщили о возгорании автомобиля на парковке возле «Сбербанка».

Когда пожарные прибыли на место, горел внедорожник. От огня у автомобиля пострадал салон и некоторые части кузова. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

В ликвидации огня участвовали две пожарные машины и девять человек. Причина возникновения пламени пока неизвестна.

В пресс-службе приморского отделения «Сбербанка» также прокомментировали ситуацию:

- Инцидент подтверждаем. На парковке офиса по улице Комарова, 11б загорелось отдельно стоящее техническое помещение. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили банка. На место происшествия прибыли пожарные МЧС России, огонь был оперативно ликвидирован.

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