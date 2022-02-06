Погода порадует жителей Приморья в первое воскресенье месяца, 6 февраля

Ветер в крае умеренный до сильного. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В первое воскресенье февраля, 6 числа, на погоду в Приморском крае влияет тропосферная ложбина. Из-за этого метеоявления в регионе переменная облачность, а местами и вовсе пойдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного. Столбики термометров опустятся от -2 до -15 градусов, передают синоптики портала «Примпогода».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, а вот осадков в воскресный день быть не должно. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10 градусов.

В другом прибрежном городе края, Находке, также небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Дойдет до 8 градусов мороза.

На континенте история похожа. В Уссурийске также небольшая облачность, снега можно не ждать. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...-10 градусов.

Кстати говоря, недавно ряд местных СМИ заявили, что с 14 по 17 февраля в Приморье можно ожидать настоящий апокалипсис в виде сильных снегопадов и очень низких температур. С заявлением по этому поводу выступил начальник «Примгидромета» Борис Кубай.

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