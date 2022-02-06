На неделе ряд домов во Владивостоке останется без воды

«Примводоканал» назвал причину отключения воды в приморской столице. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые отключения воды ждут жителей Владивостока. Специалисты «Примводоканала» назвали точную дату, время и адреса, по которым прекратится подача водоснабжения из-за плановых ремонтных работ.

Так, в среду, 9 февраля, с 9 утра и до 16 часов без воды останутся жильцы следующих домов: проспект Острякова 27; Хабаровская 27, 27а, 29, 31, 31а.

Отметим, в конце рабочей недели некоторые улицы остались без света из-за неустановленного происшествия. Сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» оперативно выехали по месту аварии для выяснения причин аварии. Электричество быстро вернулось в дома.

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