Во Владивостоке на пожаре пострадал мужчина, его передали медикам

Огонь успел повредить предметы в жилье и стены на площади 12 квадратных метров. Фото: Иван ВИСЛОВ

Поздно ночью, в половине 12-го 5 февраля, начался пожар в жилом доме на улице Кирова во Владивостоке. Семь спасателей МЧС оперативно приехали по адресу и попали в квартиру, где хозяйничал огонь. Оказалось, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал 54-летний мужчина, его срочно эвакуировали и передали врачам скорой медицинской помощи.

В самой же квартире горела мебель. Пожарные быстро потушили огонь, он успел повредить предметы в жилье и стены на площади 12 квадратных метров.

– Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Напомним, 4 февраля спасателям пришлось снимать людей с крыши общежития в Славянке. Они не пострадали, помощь медиков им не понадобилась.

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